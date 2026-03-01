Për të kuptuar çfarë ndodhi në Dragostunjë, në segmentin e koridorit të VIII Librazhd–Prrenjas, ARRSH simuloi planin e rrëshqitjes përmes një video. Studimet e njëpasnjëshme dhe pamjet e marra nga ajri çdo ditë vërtetuan që rrëshkitja nisi nga poshtë, siç shihet në video, ndërkohë që në prerje tërthore sipas fotos në material.
Ndërkohë, për herë të parë bëhet publik projekti i ri ku do të kalojë segmenti alternativ.
Në videon e ARRSH me vijë jeshile mund të shihni se si do të ndërtohet segmenti 1.3 km përkrah hekurudhës në shtratin e lumit Shkumbin, që do të rikthejë qarkullimin. Ky segment kalon pjesën e erozionit dhe ruan një pjerrësi të përshtatshme dhe të sigurt për kalimin e mjeteve.
Tre ndër masat kryesore të Këshillit Teknik të ARRSH të datës 23 shkurt ishin: devijimi i rrjedhës së lumit që mos të godiste më hekurudhën; demontimi i urës së dëmtuar; dhe lehtësimi i ngarkesës në trupin e rrugës së rrëshqitur deri në krijimin e një skarpate natyrale që do të mundësojë ndërhyrjen me mjetet e shpimit.
Gjithashtu, është vendosur të vijojnë investigimet dhe studimet e thelluara gjeologjike për të parë çfarë ndodh me nëntokën.
Zbatimi i këtyre vendimeve nisi që nga dita e hënë, ndërkohë që duke nisur nga dita e mërkurë, kur terreni nuk shënoi më asnjë lëvizje, nën udhëzimet e ARRSH ka vijuar puna pa ndërprerje 24 orë, me mobilizim të plotë në mjete dhe njerëz. Midis gërmimeve në shpatin e sipërm dhe në trupin/masën e rrëshqitur, në total raportohet që janë larguar mbi 64.000 m³ materiale/inerte nga zona ku po punohet.
Gjithashtu, në bashkëpunim dhe koordinim me Operatorin e Sistemit të Transmetimit (OST) dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) është bërë i mundur demontimi i një shtylle të tensionit të lartë dhe 4 shtyllave të tensionit të ulët, të cilat u prekën nga rrëshqitja e ndodhur.
Ndërkohë që inxhinierët e ARRSH po bëjnë përllogaritjet e volumeve të punimeve të nevojshme lidhur me projektin për gjurmën e re alternative mbi lumin Shkumbin dhe në krah të Hekurudhës Shqiptare (gjurma e re tek materiali video).
Sipas komunikimit me Drejtorin e ARRSH, ditën e hënë do të ketë një prononcim lidhur me afatin e nevojshëm për realizimin e këtij segmenti alternativ.
