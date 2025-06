Kryetarja e Kuvendit, Elisa Spiropali, ka përjashtuar nga seanca deputetin e Partisë Demokratike, Flamur Noka. Sipas raportimeve, Noka e ka fyer Spiropalin.

“Do qash si Lindita këtu, do fshinë këpucët me ty. Nuk do të ketë Pëllumb që do të të mbrojë. Lej por….”, dëgjohet të ketë thënë Noka, shkruan A2 CNN.

Përveç përjashtimit të Nokës, Spiropali ndërpreu përkohësisht seancën.

“Je i përjashtuar nga seanca, vazhdo ik atje”, i tha Spiropali Nokës. “E dëgjoni gjuhën e tij? Largohu nga foltorja. Nuk duroj as fyerje, as zaptim foltoreje”.