Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje për ndërtimin e një kompleksi të ri ambasade në Jerusalem.
Gjatë mandatit të parë si president, Donald Trump njohu Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit në dhjetor 2017 dhe urdhëroi zhvendosjen e misionit diplomatik amerikan nga Tel Avivi.
Ambasadori amerikan Mike Huckabee, gjatë ceremonisë së nënshkrimit në Ministrinë e Jashtme të Izraelit, tha se Uashingtoni “e njeh Jerusalemin si kryeqytetin e përjetshëm, autokton dhe të përhershëm të popullit hebre”.
“Ne do të ngremë flamurin tonë, flamurin amerikan, mbi tokën e Jerusalemit për një ambasadë të re dhe të përhershme që do të shërbejë si qendra kryesore e aktiviteteve tona diplomatike këtu në Izrael”, shtoi ai.
Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Saar, mirëpriti marrëveshjen duke thënë se ajo nënvizon “aleancën e pathyeshme” midis dy vendeve.
Ambasada do të ndërtohet në kompleksin Allenby në Jerusalemin jugor.
Jerusalemi ka qenë prej kohësh një nga qytetet më të kontestuara në konfliktin izraelito-palestinez, me palestinezët që kërkojnë Jerusalemin Lindor si kryeqytet të një shteti të ardhshëm palestinez.
Grupi izraelit për të drejtat e njeriut Adalah e dënoi ndërtimin e ambasadës në vendin e caktuar, duke thënë se ai “përjetëson një padrejtësi të thellë historike”.
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