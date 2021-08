Një konflikt mes dy personave mund të ishte përshkallëzuar duke përfunduar me viktima. Policia bën me dije se ditën e djeshme dy persona kanë pasur konflikt verbal e më pas fizik me njëri- tjetrin.

Konflikti ka ndodhur në Sarandë ku 58-vjeçari H. F., që punonte roje në një subjekt, ishte konfliktuar verbalisht e më pas fizikisht, për motive të dobëta, me një 19-vjeçar me iniciale N.P..

Të dy janë dërguar në spital për mjekim, por aty ka ardhur dhe 36-vjeçari Klajdi Çakalli, i cili ishte thirrur nga 58-vjeçari.

Autoritetet pas informacioneve se Çakalli lëvizte me armë me vete kanë shkuar pranë spitalit dhe kanë bërë arrestimin e tij. 36-vjeçari kur ka parë efektivët ka tentuar të largohet dhe ka hedhur në tokë armën e zjarrit.

Policia sqaron se përveç arrestimit të Çakallit, ka nisur një procedim dhe për 58-vjeçarin për veprën penale “Dëmtime të tjera me dashje’’ ndaj 19-vjeçarit N. P.

/a.r