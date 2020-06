Lulzim Basha një ditë pas marrëveshjes për reformën zgjedhore ka zbritur sërish në terren duke takuar disa biznese në Tiranë, që sipas tij janë të prekur nga situata e shkaktuar nga COVID-i dhe mungesa e ndihmës nga qeveria. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe u bëri thirrje qytetarëve që të bëhen bashkë ta largojnë.

“Po mbyllen 60 biznese në ditë Tiranë. Ne si opozitë dhe PD-ja në qendër të vëmendjes do të kemi ekonominë dhe rimëkëmbjen e saj. Rama as nuk na tregon pse shkoi në Paris me paratë tona. Kjo është emergjencë kombëtare.

Kemi zgjidhje reale dhe sado të përpiqet të kopjojë Edi Rama, nuk mundet t’u japë zgjidhje, pasi është shkatërruesi i ekonomisë. Ka vetëm një rrugëdalje, të bashkohemi dhe t’ua kthejmë qeverisjen shqiptarëve. Të ndërtojmë një ekonomi të fortë” tha Basha.

Një qytetare që u prezantua nga Lulzim Basha si pronare e një biznesi gjatë bashkëbisedimit e vendosi në vështirësi kryedemokratin me pyetjet e shumta dhe të shpejta, ndërsa lideri i opozitës ndërhyri duke i kërkuar që të presë dhe të flasin të tjerët.

Dialogu i Lulzim Bashës me qytetaren

Lulzim Basha: Përshëndetje të dashur miq, jemi në zemër të Tiranës. Si shumë biznese të tjera janë në vështirësi të dyfishtë.

Qytetarja: Nuk kemi marrë asnjë kokërr leku, të shkojmë t’ja marrim në Surrel, tani do edhe lekë të shkosh atje, se kur e kishim këtu…Ishalla kur të vini ju të na i jepni, apo nuk do na i jepni?

Lulzim Basha: Të gjitha dëmet shteti duhet t’ua dëmshpërblejë

Qytetarja: Kush shtet?

Lulzim Basha: Shteti shqiptar, po varet cfarë kryeministri në krye, një që mendon vetëm për veten e tij dhe oligarkët

Qytetarja: Po të zgjodhëm ty, cfarë do të bësh, do na i kthesh?

Lulzim Basha: Do të zbatoj ligjin, jo tarafet dhe nuk do të shikoj xhepat e 5 oligarkëve

Qytetarja: Po pronat si do i bësh?

Lulzim Basha: Do të flasim për një moment, para një jave e kisha zotin Vorpsi në zyrë dhe shoqatat e pronarëve, gjëja e parë që do të bëjmë do të anulojmë ligjin, por prit një herë para se të flasim për pronat, të flasim një cikë për bizneset se jemi LIVE.

Qytetarja: Ishalla bëhtë më mirë Zoti kur të vini ju, se po nuk pat shpresë edhe te ju mori fund Shqipëria.

g.kosovari