Nga Bilishti Rama ceku edhe çështjen e një premtimi që bëri para pak ditësh kandidati për deputet i PD-së në Qarkun Korçë, Edmond Spaho i cili tha se PD do të mbyllte doganën sa të shiteshin prodhimet bujqësore të korçarëve.

“Ai premtimi i Edmond Spahos është një tjetër arsye pse këta duhen refuzuar. Si mund të premtojë ai që ‘të mbyllim në doganën sa të shishni ju prodhimet’. Një tallje, një fyerje për inteligjencën e njerëzve. Apo ta hajë kush ta hajë sapunin për djath. Ku jemi këtu? Ne mes të luftës, kur vendet e tjera pritet të mbyllen serish në vijmë të infektojmë njëri-tjetrin. Këta shfrytëzojnë edhe mërzitjen e njerëzve. Çdo shqiptar që është i mërzitur sot ka të drejtë. Dhe ne jemi këtu për t’i dhënë më shumë. Dhe si i jepet më shumë me Saliun dhe Ilirin apo me punë? Është e dhimbshme të mendosh që ka njerëz që u besojnë këtyre. Më 25 prill as nuk diskutohet kush fiton si parti por problemi është si fitohen luftërat“, tha Rama.

g.kosovari