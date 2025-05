Aeroporti kryesor izraelit në Tel Aviv u godit nga raketat e lëshuara nga Jemeni. Ushtria izraelite njoftoi se fragmente të predhave kishin rënë në aeroportin Ben Gurion, ku të dyshuar kryesor janë rebelët e Huthit.

Gazetarët në terren raportuan disa shpërthime në aeroport dhe në Jerusalem. Njësia e asgjësimit të bombave e policisë izraelite raportoi se një “fragment municionesh” kishte goditur zonën përreth aeroportit.

Sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan në disa rajone izraelite; Sipas ushtrisë, mbrojtja ajrore ishte përpjekur të kapte një raketë të lëshuar nga Jemeni. Sipas autoriteteve shëndetësore izraelite tetë persona u plagosën.

Izraeli ka kërcënuar me një kundërsulm që thuhet se është shumë herë më i fortë. «Kushdo që të na sulmojë, ne do të kundërpërgjigjemi shtatëfish”, tha Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, duke cituar Biblën. Vetë ushtria kohët e fundit kishte ndaluar sulmet ndaj objektivave në Jemen – me sa duket në koordinim me SHBA-në, ushtria e së cilës ka bombarduar vazhdimisht objektiva të milicisë Houthi për gati dy muaj.

Milicia Huthi e mbështetur nga Irani kontrollon pjesë të mëdha të Jemenit. Së bashku me Hezbollahun në Liban dhe organizatën islamiste palestineze Hamas, e cila sundon Rripin e Gazës, ajo është pjesë e “Boshtit të Rezistencës” të udhëhequr nga Irani dhe të drejtuar kundër Izraelit dhe SHBA-së. Qëllimi i tyre i deklaruar është shkatërrimi i Izraelit.

Që nga fillimi i luftës në Rripin e Gazës, Huthitët kanë sulmuar vazhdimisht anije në Detin e Kuq dhe në Gjirin e Adenit, si dhe objektiva në Izrael me dronë dhe raketa – sipas deklaratave të tyre “në solidaritet me palestinezët” në Rripin e Gazës.