Refik Halili kërkon të ndërtojë një stadium të ri. Ai do të ngrihet mbi stadiumin aktual “Selman Stërmasi”. Pak ditë më parë Halili zbuloi publikisht këtë ide të tijën.

“Unë them që do të luajmë në Europë. Ne kemi një projekt për rindërtimin e stadiumit ‘Selman Stërmasi’ dhe do ta diskutojmë me instancat më të larta, por kullë nuk ka. Do të ketë afro 14 mijë vende. Unë kam kaluar një situatë të vështirë.

Në fakt, te klubi ynë nuk kanë munguar ndonjëherë financimet që nga 2014-a. Cilido futbollist, pavarësisht se kemi pasur probleme, kemi pasur një borxh të trashëguar, 260 milionë (të rinj).

Sot kemi akoma 390 mijë euro të tjera borxh dhe bëhemi zero. Jemi përfolur shumë për borxhet. Unë do të thosha diçka, për sa i përket rënies nga kategoria ka qenë një mirorganizim”, tha ditë më parë Refik Halili.

g.kosovari