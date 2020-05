Drejtori i Emergjencës Kombëtare, Skendër Brataj, u shpreh për RTV Ora se virulenca e Covid-19 ka rënë. Brataj shtoi se me hapjen normal që do të ketë një rritje të të infektuarve, por për fat të mirë jemi në një periudhë fundsezoni me temperatura të larta dhe me në ulje të virulencës së virusit.

Brataj: Në këtë moment nga studimet dhe nga mjekët, virulentët e specialistët, është vënë re që ka rënë virulenca e virusit. Shenjat shfaqen në një formë më të lehtë dhe pa komplikanca. Shfaqja e shenjave në mënyrë jo agresive jo si më parë ka ulur kërkesën për ndihmë mjekësore.

Kjo gjë mund të çojë edhe në rritjen e sëmundjes, por përderisa ka kontroll, kjo gjë është diçka që nuk mund të shmanget. Masa e parë ka qenë izolimi, prandaj nuk mund të kishte një pik, pasi izolimi filloi nga dita e tretë.

Tani me hapjen normal që do të ketë një rritje të të infektuarve, por për fat të mirë jemi në një periudhë fundsezoni me temperatura të lart dhe me në ulje të virulencës së virusit.