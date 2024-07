Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka nisur ditën e sotme fushatën nga Kamza, aty ku edhe do të kandidojë si deputet në zgjedhjet e ardhshme.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Meta ka ndarë momente nga takimet me qytetarët, ndërsa shprehet se takimet e drejtëpërdrejta dhe shpalosja e 5 prioriteteve do të bëjë të mundur përmbysjen e madhe demokratike.

100 mijë duar????për 100 mijë zemra(vota).

Sot në Bashkinë Kamëz nisa fushatën time si President i Partisë të Lirisë për të shtrënguar duart drejtpërdrejt me të paktën 100 mijë qytetarë të Qarkut të Tiranës, ku do të kandidoj për deputet në zgjedhjet e ardhshme.

Takimet e drejtpërdrejta dhe shpalosja e 5 Prioriteteve tona do të bëjë të mundur objektivin tonë madhor për Përmbysjen e Madhe demokratike dhe ndalimin e shpopullimit të Shqipërisë.