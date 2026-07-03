Rruga hyrëse për në Ksamil do të jetë e përfunduar në fillim të gushtit duke lehtësuar ndjeshëm qarkullimin e mjeteve në pikun e sezonit turistik.
Segmenti me një gjatësi prej 1.4 kilometrash ka shumë impakt në levizjen e turistëve drejt Ksamilit i cili është një ndër destinacionet më të rëndësihme turistike në vend.
Ministri Enea Karakaçi ka inspektuar punimet ndërsa po vijojnë ndërhyrjet e fundit për elementët urban të rrugës si trotuarë ,ndriçim apo gjelbërim përgjatë aksit.
Për mbarëvajtjen e sezonit turistik Autoriteti Rrugor shqiptar në bashkëpunim edhe me policinë kanë ndërmarë një sërë masash për të lehtësuar qarkullimin.
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