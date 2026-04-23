Në SHBA po qarkullojnë zëra: I dërguari special i manjatit, Paolo Zampolli, i ka kërkuar FIFA-s të kthejë “Azzurrët” në SHBA për të marrë pjesë në fazën finale të Kupës së Botës.
I dërguari special i Donald Trump-it, Paolo Zampolli, i ka kërkuar zyrtarisht FIFA-s të zëvendësojë Iranin me Italinë në Kupën e Botës 2026. Lajmi raportohet nga “Financial Times”, duke cituar burime sipas të cilave ky plan “është një përpjekje për të riparuar marrëdhëniet mes Donald Trump-it dhe Kryeministres Giorgia Meloni”, pas sulmeve të presidentit ndaj Papës lidhur me luftën në Iran.
Por kush është Paolo Zampolli?
Paolo Zampolli është një sipërmarrës dhe menaxher italian, i njohur kryesisht për rolet e tij në botën e modës dhe pasurive të paluajtshme, si dhe për lidhjet e tij ndërkombëtare, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara.
Ndër faktet më të cituara rreth tij është roli që luajti në prezantimin e Melania Trump-it në rrethet e shoqërisë së lartë të Nju-Jorkut gjatë viteve ’90.
Përveç modës, Zampolli ka operuar në sektorin e pasurive të paluajtshme luksoze dhe njihet për afërsinë e tij me qarqet politike dhe të biznesit amerikan, përfshirë lidhjen e ngushtë me Donald Trump-in.
Gjatë viteve, ai ka mbajtur edhe role institucionale: ka përfaqësuar Shën Kits dhe Nevis (Saint Kitts and Nevis) në organizata ndërkombëtare dhe ka kryer aktivitete diplomatike.
Precedenti i vitit 2022
Edhe në vitin 2022, gjatë Kupës së Botës në Katar, ambasadori amerikan i kishte kërkuar kreut të FIFA-s, Gianni Infantinos, që Italia të zëvendësonte Iranin.
“Edhe një herë,” fillonte letra e asaj kohe, “bota pret veprimin tuaj udhëheqës për të skualifikuar Iranin nga Kupa e Botës. Si përfaqësues i Presidentit për futbollin në Këshillin për Sportin, Fitnesin dhe Ushqyerjen, vlerësoj se ky qëndrim (i Iranit) mund të dëmtojë më tej pozicionin e tyre. Në nivel personal, dhe nuk jam i vetmi, ëndërroj dhe jam i bindur se do ta shohim Italinë të luajë kundër Anglisë në Kupën e Botës pas skualifikimit të Iranit. Nga sa di unë, Italia është e para në renditjen e FIFA-s nga skuadrat e mbetura jashtë.”
