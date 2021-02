I vendosur në shtëpinë ‘Kadare’ kryeministri Rama ka zhvilluar në Gjirokastër një bashkëbisedim me qytetarët atje.

Duke folur për vlerën më të madhe të Gjirokastrën, pasurinë kulturore, Rama njoftoi se është bërë një marrëveshje me Turqinë për të investuar në mënyrë të konsiderueshme te objektet e trashëgimisë kulturore.

“Ndërkohë që njerëzit nga këtu largoheshin, ata që vinin vinin për të vizituar të afërmit, për dasma apo për vaki dhe vizitorët e Gjirokastrës ishin vizitorë gjatë ditës. Njerëz që vinin për të fjetur ishin shumë pak se nuk kishin ku të flinin. Kjo pasuri ishte në rrënim të vazhdueshëm, ishte në rrënim të familjes dhe qytetit. Sot vetëm në perimetrin e pazarit, kemi 700 shtretër, nuk janë shtretër që i numërojmë për familjet, por në dispozicion të vizitorëve që janë duke bërë skonton me goditen që i ka dhënë pandemia, janë të pamjaftueshëm për kërkesën , ashtu si me Korcën dhe me Beratin, dhe me pika të tjera, por këto destinacione, në fundjava nuk ka vend, thënë këto ajo që thatë dhe që është para syve ka plot akoma godina që janë me vlerë të jashtëzakonshme. Presin ndërhyrjen dhe degradojnë. Dyuhet të ndiqen rrugë për të shtrënguar pronarët, këto rrugë janë rrugë alternative në këtë fazë hallesh dhe probelemesg që kanë njerëzit. Kemi pasur në diskutim rrugë të ndryshme për trë krjijar një përgjegjësi shoqërore përmes ligjit, në raport me pasurinë e përbashkët, gjëja që e besoj është se kjo nuk duhet të na e lehtësojë barrën e përgjegjësisë për të na e lejhtësuar barrën për subjektet private, se këto hotele janë ndërtuar nga subjektet private. Ne kemi bërë nëj marrëgeshuje me Turqine për të investuar në mënyrë të konsiderueshem te objektet e trashëgimisë kulturore, ata kanë ndërhyrë në objektet e kultiti, ajo që i kam kërkuar prej disa kohësh është që eksperienca e tyre në restaurimin e zonave historike dhe kapacitetet financiare janë në kushtet që të japin një dorë dhe këtu. Kemi rënë dakord për Beratin dhe Gjirokastrën të japin një dorë“, deklaroi Rama.

