Deputeti i Partisë Socialiste, Petro Koçi, ka shpjeguar arsyet se përse ditën e djeshme kërkoi dorëheqjen e Erion Veliajt nga posti i kryebashkiakut të Tiranës.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Koçi thotë se Tirana nuk mund të qeveriset me korrespodencë, edhe nëse i zgjedhuri do të duhej ta ushtronte detyrën me këtë metodë në kushte lirie.

Koçi tha gjithashtu se dorëheqja e Veliajt do të përbente një qasje burrërore, saqë sipas tij, edhe kundërshtarët më të ashpër do i hiqnin kapelen.

Postimi i Petro Koçit:

Perse kam sugjeruar dje doreheqjen e zotit Veliaj:

1. Tirana nuk mund te qeveriset me korrespondence edhe nese i zgjedhuri do te duhej ta ushtronte detyren me kete metode ne kushte lirie. Kryetari i Bashkise ka nje pergjegjesi dhe ngarkese teper te madhe per te mundur ta kryeje misionin e qeverisjes edhe ne minimumin e detyrurueshem nga kushtet e lirise se kufizuar ne izolim.

2. Tashme eshte vertetuar se pozita e te zgjedhurit nuk krijon asnje avantazh apo lehtesi ne rastet e ndjekjes penale. Te qenit deputet, kryetar bashkie apo edhe minister nuk krijon asnje lehtesi ne raport me ndjekjen penale, masat e sigurise apo ndeshkimin penal. Perkundrazi, eshte krijuar perceptimi qe shpesh pozita e te zgjedhurit po perben nje rrethane me shume renduese sesa lehtesuese per te pandehurit. Kjo nuk do te thote qe rasti i zotit Berisha mund te justifikohet. Ai qartazi eshte trajtuar si perjashtim.

3. Duket si kontroverse, por nje doreheqje e mundshme e Erionit do konsiderohej me shume si respektim i betimit qe ai ka bere per ti sherbyer Tiranes dhe si besnikeri ndaj votebesimit plebishitar sesa si nje dorezim. Gjykoj se ky akt do perceptohej qartazi nje qasje e ndryshme dhe moralisht e kundert me ate te zotit Berisha, i cili mbertheu poziten e Kryeyarit te PD per te fituar imunitet perballe akuzes dhe procesit penal.

4. Doreheqja do ishte nje karte e forte morale dhe do e forconte kredibilitetin e pretendimit per pafajesi. Ne rrethanat aktuale ky akt do te perbente nje sherbim madhor dhe pse jo nje sakrifice per Tiranen, Partine Socialiste dhe punet e panumerta qe ka persiper Bashkia me madhe e vendit tone.

5. Mendoj se doreheqja do perbente nje qasje burrerore dhe jo nje sjellje nga pozita dobesie.

Besoj se edhe kundershtaret me te eger te zotit Veliaj do te hiqnin kapelen nga respekti.

6. ” Mbrojtja” qe zoti Sali i beri Erionit ne fakt nuk perben ndonje reflektim te kreut te PD mbi standartet e drejtesise, por thjesht nje taktike per te imunizuar prapanicen e vet.

7. Ky qendrim i imi eshte jo vetem personal por tejet dashamires dhe i hapur. Keshtu qe cdo Nest Angon e cdo spiun frikacak si ai qe ka nahija jone politike te mos ferkoje duart nga gezimi.