Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha në një deklaratë për mediat se po krijonte një komandë të veçantë për t’u përqendruar te goditjet e thella të Ukrainës ndaj Rusisë, si dhe do të krijonte forca të reja të reagimit të shpejtë, të cilat do të përfshinin trupa sulmuese dhe njësi të pajisura me dronë.
Në fjalimin drejtur kombit Zelenskyy premtoi më shumë sulme thellë në territorin rus
“Sot, Forcat tona të Mbrojtjes arritën rezultate të reja me operacionet tona me rreze të gjatë veprimi kundër Rusisë: kriza e karburantit në Rusi po përkeqësohet, gjë që është një përgjigje plotësisht e justifikuar ndaj refuzimit të Putinit për t’i dhënë fund kësaj lufte. Ne kemi paraqitur propozime për afrimin e paqes dhe ato kanë mbështetje, jo vetëm midis partnerëve tanë ndërkombëtarë, por edhe brenda rrethit të ngushtë të Putinit. Ata e kuptojnë se çfarë po ndodh dhe se nuk ka alternativë ndaj paqes. Ky realizim do të vazhdojë të rritet në Rusi. Sot, nënshkrova një dekret që krijon një komandë të re brenda Forcave të Armatosura, një Komandë Operacionesh me Rreze të Gjatë, në mënyrë efektive përgjegjëse për të ushtruar një ndikim global në Rusi në përgjigje të kësaj lufte. Kjo komandë do të përqendrojë të gjitha burimet e disponueshme për të zvogëluar më tej kapacitetin e Rusisë për të zhvilluar luftë. Komandanti për këtë drejtim do të jetë një udhëheqës i fortë dhe me përvojë të lartë.”
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