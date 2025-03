Policia në Tiranë ka arrestuar një 44-vjeçar, i cili rezulton i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet australiane.

Në kuadër të operacionit të koduar “Kontinenti”, u ndalua Korab Halilaj, i cili akuzohet për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve.

“Si rezultat i bashkëpunimit me homologët australianë, nëpërmjet Interpol Tiranës, dhe punës operacionale të mirorganizuar, Forca e Posaçme Operacionale, në bashkëpunimin me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve, gjatë operacionit “Kontinenti”, lokalizoi dhe arrestoi shtetasin K. H., 44 vjeç, banues në Tiranë. Ai ishte i kërkuar ndërkombëtarisht, sepse Gjykata e New South Wales, Australi, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për shkelje të ligjit mbi narkotikët”, thuhet në njoftimin e policisë.

Sakaq, Interpol Tirana po bashkëpunon me homologët, për të finalizuar procedurën për ekstradimin e 44-vjeçarit.