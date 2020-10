Kryeministri Rama ka zgjedhur t’i përgjigjet me batutë interesit të gazetarëve në konferencën e përbashkët me homologun Hoti, lidhur me një debat publik me kundërshtarin e tij politik Lulzim Basha në prag të zgjedhje parlamentare.

“Kryeministri i Kosovës nuk është i huaj këtu, është në shtëpinë e vet por është një mik në shtëpi dhe unë i qendroj besni, asaj që kam thënë, në prani të miqve unë nuk flas për punët e brendshme të shtëpisë. Kur vjen një vëlla nga jashtë në shtëpi të vëllait tjetër, nusja e vëllait nuk i tregon çfarë halli ka me vjehrrën, këtu jemi prapë, do flasim”, tha Rama.

g.kosovari