Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se nëse do të kishte një rritje të pagave apo pensioneve në 500 euro dhe 300 euro minimumi, atëherë vendi brenda 1-2 vitesh do falimentonte dhe atëherë do të kuptoheshe se çfarë do të ishte kriza e urisë e vërtetë.

“Dikush mund të thotë mirë, s’ka ndonjë gjë për aq kohë s nuk rriten pensionet, disa mund të thonë bëni pensionin minimal 300 euro dhe pagën 500 eruo dhe ne nëse e çojmë pensionin në 30 mijë lekë në fund të vitit të ardhshëm s’duhet të bënin intensive dhe brenda 2 vitesh do përjetonim faleimentin më të madh, dhe atëherë do e dinim se çdo të thoshte të vuaje për bukë, ndërsa nëse do rrisnin rrogën do vuanin krizën reale të urisë. Pensionet financohen nga sigurimet shoqërore, kontribut i viteve atyre që punojnë, që në 2014 të gjithë shqiptarët qw fitojnwmë pak se 150 mijë lekë të reja paguajnë më pak dhe falë kësaj ulje ne kemi lënë për familjen të gjithë atyre që punojnë 1.2 mld dollarë në 8 vite që do ishin në arkën e shtetit”, tha Rama.

g.kosovari