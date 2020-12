Reperi Arkimed Lushaj, i shpallur në kërkim pas protestës së të mërkurës dhe dorëheqjes së Sandër Lleshajt, i ka bërë një paralajmërim drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ardi Veliut.

Stresi i kërkon Veliut dorëheqje deri të dielën ose pas 72 orësh në darkë do të digjet Tirana.

“Jam rebel i lindur nuk jam go…e edi rames si alketa vejsiu si ermal mamaqi pergjegjsi man ardi veliu lleshi ka ik per tenderimin e uniformave Ardi veliu deri dielen ultimatium o do digjet tr 72 or te dielen darke do digjet tr do ikim dhe ne surrel po deshet kujdes ardi veliu ????

72 ore ultimatum ose pyte fatmir xhafen???? Te dielen 00:00 do digjen karburantet . Sjam as me Pd As me Lsi -n jam me drejtesinë, po drejtesi nuk ka”, shkruan ai.

g.kosovari