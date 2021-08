Astrologia Meri Shehu ka bërë parashikimin për 12 shenjat e zodiakut, të cilat do të përballen me të papritura gjatë kësaj verë. Për më shumë lexoni çfarë thonë yjet për ju…

Dashi

Si fillim sot nuk duhet te merrni me shume hov se duhet sidmos ne nje ceshtje personale apo veprimtari krijuese. Vendimet e dites se sotme mund te digjen nga deshira por nuk mund te vlejne per asgje.

Demi

Nje situate e mire e krijuar ne ceshtjet familjare sot do degjeneroj ne nje vrime ne uje nese nuk i jepni kohe bisedave dhe vendimeve. Kjo dite nuk i favorizon levizjet optimiste. Ne dahsuri kujdes nje premtim i bukur nuk do jete nje premtim i mire.

Binjaket

Jeni gati te perballeni me nje konflikt pune dhe nje antagonizem te forte. Po edhe nese nuk e beni dhe merrni nje inisiative te re thjesht do deshtoni dhe do humbni para. Nje zhgenjim ne nje relacion erotik qe lidhet me punen do pesoni sot.

Gaforrja

Duket sikur do ngecni ne tunelin e nje mundesie qe u hap sidomos ne ceshtjet ekonomike. Nuk do kete sot asnje sinjalistike paralajmeruese prandaj uroj te prisni pa shpenzuar energji te teperta.

Luani

Hene e re ne shenjen tuaj megjithe perballjet vazhdon t’ju rise optimizmin. Por punet e premtuara sot ngecen dhe do ishte mire te mos merrni nje udhetim apo vendim te rendesishem. Nje parapaskene ne lidhje me jeten erotike do luhet sot. Po edhe nje parapaskene ekonomike.

Virgjeresha

Duket sikur e keni gjetur celsin e suksesit dhe do ishte mire ta mbanit fshehur edhe per pak dite. Ne te kundert do ngeceni ne mundesine e hapur pa ndonje zhvillim te rendesishem. Duhet te ekuilibroni mire ndjenjat dhe arsyen.

Peshorja

Nje sy magjik do ta cilesoja ndikimin e henes se re ne shenjen tuaj. Do ishte mire te vezhgonit me vemendje para se te futeshit ne njohje te reja apo bashkepunime e aleanca.

Akrepi

Sot duhet ti jepni fund nje dileme nese doni me shume ti perkushtoheni ndjenjave dhe erotizmit apo karrieres. Do perballeni me nje joshje por qe duhet ta injoroni. Ta vleresoni per aq sa vlen.

Shigjetari

Sot mund te jepni nje premtim te madh por brenda jush nuk do jeni shume te bindur. Kjo do te thote qe dite te veshtira mund t’ju presin ne lidhje me te ardhmen dhe punen.

Bricjapi

Nje fillim i ri pune sot do ngeci dhe me mire te mos avancoj per momentin. Shikojeni me kujdes kete interval pasi dikush qe do te bashkepunoj me ju ka shume detyrime ose eshte i paqarte ne premtime.

Ujori

Ju duhet nje shkendij me e forte qe te vazhdoni sot me ndryshimet qe deshironi Por sot nuk do kete perparim te dukshem. Dikush po ju kurdis nje pabesi ekonomike.

Peshqit

Jeni gati te jepni gjithcka per nje nate romantike dhe do hidheni ne zjarr per te bere heroin e dites. Mund ta shijoni po kjo nuk do zgjasi dhe nje e papritur ne pune do ju stresoj apo nje udhetim i papritur.