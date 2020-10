Qeveria shqiptare ka dërguar në Kuvend marrëveshjen për blerjen e vaksinës kundër COVID-19, disa muaj pas nënshkrimit të marrëveshjes me kompaninë Covax për të siguruar dozat për popullsinë. Paraprakisht mësohet se shteti shqiptar do të paguajë 3 990 000 euro. Shqipëria do të sigurojë 1 milionë e 140 mijë doza vaksine Anti-Covid, në bazë të një strategjie të përbashkët të 890 vendeve, përfshirë këtu vendet e Bashkimit Evropian, që janë dakordësuar për të blerë vaksinën. Shuma do të paguhet nga buxheti për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

“COVAX” është një nga mekanizmat që po nxit zhvillimin e vaksinave kandidatë anti-COVID. “Për Shqipërinë, anëtarësimi në këtë Aleancë dhe prokurimi i vaksinës nëpërmjet këtij mekanizmi ofron një vaksinë të sigurt dhe të certifikuar. Gjithashtu, kjo alternativë është më fleksibël dhe nuk ka kosto shtesë për shtetin shqiptar (kostoja finale është e njëjtë). Qëllimi i COVAX-it është përveçse prokurimi i një vaksine të sigurt kundër COVID-19 edhe sigurimi i kësaj vaksine te të gjitha shtetet, pavarësisht ekonomisë së tyre”.

g.kosovari