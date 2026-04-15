Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, se ka qenë te prezent pranë pallatit të shkrumuar ditën e djeshme te kompleksi ‘Arlis’ në Tiranë.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Braçe ka shprehur mirënjohje për të gjithë pjesëtarët e shërbimit zjarrfikës, që morën pjesë në shuarjen e flakëve.
Braçe tha se zjarrfikësit sot punojnë në kushte shumë të vështira, me mungesë të materialeve të domosdoshme dhe pa kuotë ushqimorë (për ata që shërbejnë 24 orë).
Duke e cilësuar të turpshme këtë situatë, Braçe tha se qeveria ndan shumë para ‘për një armatë të madhe nëpunësish’, ndërkohë që sipas tij, lë pas dore zjarrfikësit që shpëtojnë jetë njerëzish.
Sipas Braçes, duhet një status krejtësisht tjetër ligjor, ekonomik dhe social për zjarrëfikesit.
Braçe ka kërkuar gjithashtu hetim të plotë dhe gjithëpërfshirës për djegien e pallatit në Tiranë, gjë të cilën e konsideroi një krim.
Reagimi i Braçes:
ISHA, QENDROVA, PASHE, DEGJOVA, MORA SPJEGIME TEK PALLATI I SHKRUMBUAR DJE!
Dy gjera kam per te thene:
E PARA, shkova per ti falenderuar e shprehur MIRENJOHJEN E PAFUNDME KOMANDANT JONUZ MURATAJT DHE BURRAVE TE NJESISE SE TIJ-TE GJITHE ZJARREFIKES!
Kuptova duke folur me ta se mirenjohja nuk mjafton;
I kemi lene pa shume shume gjera, natyrisht nuk jane materiale ato qe mungojne; JANE TE GJITHA TE DOMOSDOSHME PER TE LEHTESUAR DHE VLERESUAR PUNEN, MUNDIN, SAKRIFICEN, JETEN E VENE NE RREZIK PER TE SHPETUAR JETE NJEREZISH TE RREZIKUAR, SIC DJE;
A E DINI QE ZJARREFIKESIT QE SHERBEJNE 24 ORESH NUK MARRIN USHQIM, NUK KANE KUOTE USHQIMORE?!
Une, per turp e mesova sot!
Ndajme leke pafund per nje armate nepunesish shteti e nuk kujdesimi per kete kategori sherbyesish publike qe hidhen te shpetojne jete njerezish pa ushqim e pa uje?!
DUHET NJE STATUS KREJTESISHT TJETER PER ZJARREFIKESIT-LIGJOR, EKONOMIK, SOCIAL DHE DUHET BERE TANI!
E DYTA, pashe vete dhe degjova shume per kompleksin e banimit qe u dogje dje; po shume fare ama. Per respekt ndaj banoreve, te gjithe atyre qe sakrifikuan jeten per te shpetuar njerez e prona dje, nuk fola aty para pallatit te bere shkrumb!
Por cilido qe sheh e degjon sic une degjova, NUK DUHET TE HESHTE! Per nje arsye: KY ZJARR, KJO DJEGIE DERI NE SHKRUMBIM, NUK MUND TE NORMALIZOHET SI “GJERA QE NDODHIN”! JOOOOO! Aty ka ndodhur krim, madje i perseritur!
NDAJ KAM NJE THIRRJE:
HETIM I PLOTE DHE GJITHPERFSHIRES, PROFESIONAL NDAJ CDO ELEMENTI ME NDIKIM MBI PERHAPJEN E ZJARRIT NE KETE KOMPLEKS BANIMI-PROJEKTI, NDERTIMI, DEVIJIMI NGA PROJEKTI, MATERIALET E NDERTIMIT, ZBATIMI I RREGULLAVE INXHINIERIKE NE NDERTIM, LEGALIZIMI, SISTEMET E FUNKSIONALITETI I TYRE-perfshi sistemet e FASADES, ENERGJISE, ASPIRIMIT, SIGURISE NGA ZJARRI, SHITJET E AMBJENTEVE DHE DESTINACIONI I TYRE NE PERPUTHJE ME PROJEKTIN!
Cdo element ka ndikuar dje ne perhapjen e zjarrit, djegien dhe rrezikimin e jeteve te njerezve aty, gjithe te tjereve qe i ndihmuan dhe i shpetuan duke rrezikuar pafund!
E KAM THENE DHE DO E PERSERIS:
KY QYTET, PER SHKAK EDHE TE SHTRENJTESISE NE TE,
MERITON STANDARD KREJT TJETER!
