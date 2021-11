“Rrethanat në të cilat ndodheshim, vinin si pasojë e një vendimi drastik, djegia e mandateve.

Një nga analizat që nuk është bërë për djegien e mandateve, një pjesë e mirë e individëve, që kishin përvojë të gjatë në politikë, mbi 20-30 vjeçare nuk qëndruan kundër.

Kam modestinë e mjaftueshme të them që ata që kanë një jetë më të gjatë në politikë, duhen dëgjuar në një far mënyrë, dhe kujtoj që ata që nuk thanë jo, megjithëse ishin me përvojë të gjatë.”

E pyetur nëse po i referohej ish-kryeministrit Sali Berisha në këtë rast, ajo tha: “Berisha nuk ka lënë qëndrim të qartë për këtë çështje, as pro as kundër. Nuk ka qenë qëndrim që të jepte një po se jo. Kjo pjesa e zgjedhjeve lokale, kam bindjen e plotë që u ndikua nga rrethanat”.