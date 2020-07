Gjin Gjoni propozohet për të kandiduar për deputet në listat e Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës. Lajmi e ka bërë të ditur Report TV, të cilët nga burime brenda degës së PD-së bëjnë me dije se një ditë pasi dha dorëheqjen nga sistemi i drejtësisë për shkak të frikës nga vettingu, Gjin Gjoni është propozuar nga një grup-seksioni në degën e PD-së në Lezhë që të jetë në listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 2021.

Bashkë me gjyqtarin për deputet është propozuar edhe vëllai i tij, Fran Gjoni. Të gjitha grupet-seksionet në degën e PD-së kanë propozuar mbi 125 emra. Mes emrave të tjerë të propozuar në Lezhë janë edhe Mark Marku dhe Agron Gjekmarkaj. Emrat e propozuar do t’i dërgohen selisë blu, e cila do të bëjë përzgjedhjen e tyre dhe me pas do të votohen sërish nga anëtarësia lokale.