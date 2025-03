Koalicioni djathtas për zhvillim do të shkojë në zgjedhje vetëm me 140 kandidatët e listës së hapur.

Deputeti Enkelejd Alibeaj, tha se po përgatitet dokumentacioni i nevojshëm për tërheqjen e kandidatëve nga listat e mbyllur. Ai tha se kjo manovër është konsultuar me kqz dhe është e ligjshme.

“Gjatë kontrollit të listave, koalicioni jonë doli që nuk ka asnjë njeri të implikuar me veprimtari të paligjshme gjë që tregon korrektesën e listës sonë dhe seriozitetin me të cilin jemi angazhuar në luftën ndaj korrupsionit. Koalicioni ka bërë dokumentacionin e nevojshëm për tërheqjen e kandidatëve për listat e mbyllura. Nga sot e tutje, nga java që vjen, qytetarët e Shqipërisë duhet ta dijnë që ne garojmë me lista të hapura.”,tha Alibeaj.

Edhe deputeti Shehi, shtoi se tani nuk ka asnjë rrezik për ndarjen e mandateve për deputet brenda subjektit.

Një koment e kishte Alibeaj edhe për përballjen Rama-Basha në rrjetet sociale. Ai sqaroi se Djathtas për Zhvillim nuk do të ndjekë asnjë kundërshtar apo konkurrent, por hyn për një fushatë serioze.