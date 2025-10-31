Ish-kryetari i Bashkisë, Erion Veliaj po mban fjalën e tij në Gjykatën Kushtetuese.
Ai u ndal te djali i tij, ndërsa tha se më shumë e takon në burg se në liri.,
Në lidhje me shkarkimin dhe arrestimin, Veliaj tha se e hoqën nga puna ata që donin ta shihnin me pranga në duar dhe jo me lopatë.
“Djalin tim e kam takuar më shumë në burg seç e kam takuar në liri se e lija në gjumë dhe e gjeja në gjumë. Kush thotë se kam munguar në punë fyen inteligjencën e qytetarëve të Tiranës që e panë dashurinë për punën dhe për këtë qytet. Punë nga e cila më shkëputën padrejtësisht dhe pabesisht, ata që donin të më shihnin me pranga në duar dhe jo me lopatë në duar.”, tha Erion Veliaj.
Leave a Reply