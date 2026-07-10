Djali i Presidentit Donald Trump, Eric Trump, bashkëthemeloi një sipërmarrje kriptomonedhash të quajtur American Bitcoin Corp vitin e kaluar dhe ajo është tashmë në telashe të mëdha.
Ndërsa komuniteti Bitcoin po përballet me një rënie të madhe ku monedha dixhitale ka rënë me mbi 40 përqind nga viti në vit deri më sot aksionet e kompanisë kanë rënë bashkë me të, duke rënë me mbi 95 përqind krahasuar me kulmin e tyre, shkruajnë mediat e huaja.
Kjo do të thotë që 6 përqind e aksioneve të Eric Trump në kompani kanë humbur më shumë se 600 milionë dollarë në vlerë tregu, sipas llogaritjeve të Bloomberg, një lojë e ashpër kriptovalutash që ilustron në mënyrë të përsosur rreziqet e mëdha të investimit në asete dixhitale jashtëzakonisht të paqëndrueshme.
Pas bashkimit me një kompani ekzistuese minerare, kompania mori vendimin e dyshimtë vitin e kaluar për t’u zhvendosur nga ndërtimi i qendrave të të dhënave një industri jashtëzakonisht fitimprurëse që ka parë interes të madh kohët e fundit në minierimin e kriptovalutave, një praktikë e ngjashme me bixhozin që nuk është aspak e garantuar të sjellë fitim.
Që atëherë, bota e kriptovalutave ka pasur një zgjim të ashpër. Ndërsa çmimet ranë, industria bëri një kthesë të mprehtë drejt dhënies me qira të të gjithë atij hardueri kompanive të inteligjencës artificiale në vend të minierimit të Bitcoin.
Megjithatë, Bitcoin amerikan qëndroi në pozicionet e saj, duke u fundosur përfundimisht me “anijen”. Shumica e aseteve të saj janë të lidhura me harduer minierash kriptovalutash dhe zotërime Bitcoin, që do të thotë se nuk kishte ku të shkonte.
Ndërkohë, Eric Trump po dyfishon investimet.
“I emocionuar të njoftoj se Bitcoin Amerikan kalon shifrën 8,000 BTC!” tha ai me mburrje në një postim në Twitter më 7 korrik.
Ai gjithashtu argumentoi se do të ishte “tej katastrofike” të shiste zotërimet e tij gjatë një episodi të fundit në podkast.
Pavarësisht entuziazmit të Trump, Bitcoin Amerikan humbi mbi 100 milionë dollarë në tremujorin e parë të këtij viti. Nëse batica do të ndryshojë dhe kriptovaluta do të shohë një rritje tjetër në vlerë është në fund të fundit një çështje besimi.
“Vetëm prisni djema, vetëm prisni”, paralajmëroi Eric Trump gjatë Konferencës së Bitcoin të këtij viti në Las Vegas.
Trump-i i madh duket se ka dalë shumë më mirë; javën e kaluar ai raportoi se kishte gjeneruar më shumë se 1,4 miliardë dollarë të ardhura nga sipërmarrjet e familjes së tij në fushën e kriptomonedhave gjatë vitit 2025 një rast astronomik konflikti interesi, po të kemi parasysh se bëhet fjalë për presidentin e Shteteve të Bashkuara.
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