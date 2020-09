Marash Kumbulla lindi më 8 shkurt 2000 në Peschiera del Garda, nga prindër shqiptarë, por me nënshtetësi italiane. Ai nuk mund ta veshë fanellën axurre, sepse vitin e kaluar zgjodhi kombëtaren shqiptare. Karriera e tij në futboll u zhvillua te Hellas Verona, një ekip me të cilin është gjithashtu tifoz. Duke filluar nga viti 2015, Kumbulla u grumbullua në sektorin e të rinjve të klubit veronez dhe më pas arriti në ekipin e pare, saktësisht në pranverë 2017. Në Serie B luajti vetëm 16 minuta, mjaftueshëm sa për t’i rënë në sy trajnerit Juric.

Në sezonin e tij të parë në Serie A, ai luajti 25 ndeshje në kampionat (1958 minuta), në të cilën shënoi edhe golin e parë. Ndeshje pas ndeshjeje, Marash e vuri veten në qendër të vëmendjes si një nga të rinjtë me perspektivën më të mirë në ligën italiane. Nga shtylla mbrojtëse e Hellas Verona, Kumbulla tregoi të gjitha aftësitë e tij difensive, ndërsa luante në vijën treshe të prapavijës. Me Verona, në fakt luajti 13 herë në qendër të mbrojtjes me tre, 11 herë në të majtë dhe 2 herë në të djathtë. Ai shquhet për shpirtin konkurrues, leximin e lojës dhe një agresivitet të caktuar, me të cilin i trajton ndeshjet. Kumbulla gjithashtu gëzon kontroll të shkëlqyeshëm të topit dhe një rregullim të mirë loje. Këmba e djathtë është e preferuara, me të cilën ka saktësi të lartë në pasim (qoftë i shkurtër apo i gjatë).

Sa i përket integritetit të tij fizik, djaloshi shqiptar ka humbur vetëm 5 javët e fundit të kampionatit talian për shkak të dëmtimit në muskuj. Kartoni i tij do t’i kushtojë Romës 30 milionë euro. Vetë Kumbulla do të nënshkruajë një kontratë për 5 sezone. Vitin e parë do të marrë 1.5 milionë euro, plus bonuse; vitin e dytë 1.6 milionë euro; vitin e tretë 1.7 milionë euro; vitin e katërt 1.8 milionë euro dhe vitin e pestë 1.9 milionë euro, plus bonuse. Kartoni i tij do të kushtojë 5 milionë euro për huazimin fillestar dhe 18 milionë euro për blerjen përfundimtare, plus Mert Cetin që do të shkojë te Hellas Verona për një vlerë prej 7 milionë euro.

