Miliarderi, Elon Musk, pas mosmarrëveshjeve me Presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, duket se i shkon ndër mend që të krijojë një parti politike të re.

Përmes një postimi në platformën “X”, Musk shtron një pyetje për të gjithë ndjekësit e tij: “A ka ardhur koha që të krijojet një parti politike e re në Amerikë që në fakt prezanton 80% e shtresës së mesme?”

Krahas këtij shkrimi, Musk ka dhënë mundësinë e të pasurit një sondazh nga përgjigjet e të gjithë ndjekësve, me “po” ose “jo”.

Krisja e marrëdhënies së tyre duket se e ka “lënduar” së tepermi Musk, i cili po konsideron hapin e futjes në politikë, kësaj here jo si mbështetësi i ndonjë lideri partiak, por si krijuesi i saj.

Nëse realisht dëshiron të investojë në krijimin e një partie të re politike në vend, nuk dihet se mbi çfarë vlerash do të bazohet kjo forcë politike, konsideruar faktit se ai është një miliarder dhe mund të krijojë një parti që mbështet interesat e tij ekonomike.

Kujtojmë se Trump dhe Musk nuk janë në marrëdhënien më të mirë e të “shëndetshme”, por ndodhen në kushte “toksike”, pasi kanë vërshuar “urrejtje” ndaj njëri-tjetrit këto ditët e fundit.

Trump deklaroi se i ka ndërprerë kontratat qeveritare Musk për automjetet elektrike që ai zotëron, “Tesla”. Ky hap ka ndikuar ndjeshëm tek ekonomia e Teslas, pasi shitjet e tyre kanë rënë shumë për shkak të tensioneve politike mes Trump dhe Musk.

Miliarderi nuk kursehet ndaj presidentit, duke u shprehur se Trump ndodhet në dosjet famkeqe të Jeffrey Epstein.

“Donald Trump është në dosjet Epstein. Kjo është arsyeja e vërtetë pse ato nuk janë bërë publike. Kalofsh një ditë të bukur DJT!”, shkruan ai në platformnë “X”.

Të gjitha këto vijnë si pasojë e kritikave të Musk ndaj projektligjit të Trump, “Një faturë e madhe dhe e bukur”, që parashikon uljen e borxhit publik të SHBA-ve, por që për miliarderin, është thjesht e “neveritshme”.

“Më vjen keq, por nuk mund të duroj më. Ky projektligj skandaloz dhe me shpenzime të panevojshme të Kongresit, është një neveri e turpshme. Turp për ata që e votuan. Ju e dini që vepruat gabim”, ka shkruar Elon Musk në rrjetin social X.

Ai mendon se ky projektligj do të rrisë borxhin.

“Ky projektligj do ta rrisë në mënyrë të konsiderueshme deficitin buxhetor dhe do të rëndojë qytetarët amerikanë me një borxh të papërballueshëm”, shtoi miliarderi.

Mbetet për t’u parë se nëse Musk do të krijojë realisht një parti të re politike, do mbështesi dikë politikisht, e si do të jetë përgjigja e Trump për të gjitha këto akuza dhe ide të miliarderit.