Ditëlindja/Gwyneth Paltrow plotësisht nudo në kopësht për 48 vjetor

“Sot për ditëlindje nuk do të vesh asgjë tjetër’. Kështu shkruan Gwyneth Paltroë teksa pozon nudo në kopshtin e shtëpisë dhe i falënderon të gjithë për urimet e ditëlindjes, duke promovuar një tjetër produkt të brandit të saj, një gjalp për trupin, duke treguar efektet ‘e mrekullueshme’ tek vetja. Fotoja social ka treguar mijëra pëlqime nga fansat, miqtë dhe kolegët, ndërsa në familje, vajza Apple ka komentuar e turpëruar me thjesht një ‘Mom!!!, ndërsa bashkëshorti i ka dedikuar një postim dashurie në Instagram.

Artistja që ka festuar 48 vjetorin në 27 shtator feston së bashku me familjen e saj dhe shumë nga kolegët e saj të Hollywood-it i janë bashkuar grupit duke i uruar ditëlindjen në rrjetet sociale, që nga Vanessa Hudgens tek Courteney Cox, Katy Perry, Lea Michele dhe shumë të tjerë. “Faleminderit të gjithëve për urimet e ditëlindjes dhe faleminderit edhe për gjalpin e ri të trupit të brandit tim të mahnitshëm Goop, që më bën të besoj që mund të zhvishem plotësisht’, ka shkruar Paltrow.

Gwyneth, shumë e bukur dhe me një fizik të admirueshëm, luajti me ironi dhe intuitë sipërmarrëse me imazhin e saj të zhveshur për të kombinuar biznesin me kënaqësinë, duke falënderuar edhe një herë Goop, markën e saj të suksesit dedikuar shëndetit dhe bukurisë. BW