DASHI

Nëse ju duket se kohët e fundit e keni lënë disi pas dore partnerin tuaj, sot duhet të bëni çdo gjë që të riktheni ngjyrat dhe harmoninë në jetën tuaj. Beqarët do jenë të parrezistueshëm dhe do marrin ftesa pafund. Gjithsesi për të filluar një lidhje të qëndrueshme mirë do bëjnë të afrohen më shumë me personat e qetë dhe me punë të vazhdueshme. Financat do jenë goxha delikate.

DEMI

Nëse jeni në një lidhje ka rrezik që Plutoni ta ndërlikojë paksa jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Ka mundësi që të filloni të pëlqeni shumë dikë tjetër dhe do e keni mendjen nga ai. Beqarët nuk duhet te druhen për t’i shprehur ndjenjat sepse vetëm ashtu do mund ta ndryshojnë statusin e tyre. Në planin financiar mos ndërmerrni shumë rreziqe që ta mbani situatën nën kontroll.

BINJAKET

Ditë shumë interesante ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do argëtoheni pafundësisht me partnerin dhe mund t’i bëni njëri-tjetrit edhe disa premtime shumë interesante. Beqarët do fillojnë të simpatizojnë një person me të cilin kanë pak kohë që kanë filluar një projekt të përbashkët. Në planin financiar do i keni idetë shumë të qarta dhe do dini ta mbani situatën nën kontroll.

GAFORRJA



Ka rrezik të mos tregoheni shumë objektivë gjatë kësaj dite ju të dashuruarit dhe ne shumë momente do ju dalin debate dhe probleme të mëdha në çift. Beqarët do kenë një ditë shumë harmonike dhe të mbushur me emocione të forta. Për ta shumë gjëra do ndryshojnë njëherë e mirë. Më shpenzimet tregohuni sa më të matur që të mundeni dhe nuk do keni asnjë problem.

LUANI

Nëse doni që gjërat të përmirësohen edhe më shumë sot për juve që jeni në një lidhje, qëndroni disa orë vetëm për vetëm me partnerin, flisni, shprehni gjithçka dhe do ndiheni shumë më mirë. Beqarët do takohen me një person shumë simpatik dhe me humor në ambientin e tyre të punës. Në planin financiar do i keni të gjitha mundësitë për ta ekuilibruar buxhetin.

VIRGJERESHA

Planetët e dashurisë do e favorizojnë tej mase jetën tuaj në çift sot. Do ndiheni në çdo moment të qetë dhe nuk do keni shqetësime. Beqarët mirë është t’i bëjnë sytë katër sepse personi i ëndrrave mund t’iu kalojë shumë pranë. Me shpenzimet nuk do jeni të arsyeshëm dhe kjo mund të sjellë probleme goxha të mëdha. Mos i mbani gjithmonë shpresat tek mbështetja e miqve.

PESHORJA

Herë pas here atmosfera në çift do bëhet eksplozive sot. Mund të keni edhe debate të forta për disa tema tejet delikate. Nëse jeni beqarë prej shumë kohësh, Venusi do jetë planeti i favorshëm që do ju ndihmojë të gjeni personin më të përshtatshëm. Mërkuri do ju mbështesë në planin financiar dhe do arrini ta riorganizoni situatën në mënyrën më të mirë të mundshme.

AKREPI

Xhelozia do ju nxitë ta kontrolloni gjithë kohës partnerin tuaj dhe te jeni shumë dyshues ndaj tij. Në fakt ai nuk ka asgjë për t’iu fshehur, gjithçka është iluzion i juaji. Për beqarët ka për të qenë një ditë e begatë dhe e mbushur me plot takime interesante. Në planin financiar, një problem i lindur kohët e fundit do gjeje zgjidhjen përfundimtare dhe do ju bëjë të ndiheni më të qetë.

SHIGJETARI

Të dashuruarit do kenë një rënie të dëshirës seksuale dhe kjo mund të sjellë disa probleme të vogla. E mira është që ata të jenë më të hapur me njëri tjetrin dhe të sqarojnë gjithçka pa u ndërlikuar situata. Beqarët do jenë më të favorizuarit nga të gjithë dhe do kenë një ditë vërtet fantastike. Sektori i financave do fillojë pak nga pak të normalizohet dhe kjo do ju qetësojë.

BRICJAPI

Ditë shumë e zakonshme ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do ju ndodhin as probleme të mëdha, por as emocione të fuqishme. Beqarët do nisen nga interesat profesionale e financiare për të joshur disa persona. Ka mundësi që mundësitë të paraqiten goxha të mira sot. Buxhetin nuk do e menaxhoni shumë mirë kështu që në mbrëmje mund të gjendeni edhe në vështirësi.

UJORI

Marrëdhënia juaj me partnerin do marrë një kthesë shumë pozitive gjatë kësaj dite. Do ndiheni edhe me të çliruar për t’i shprehur ndjenjat dhe do kënaqeni gjithë kohës. Disa beqarë do kenë fatin e madh të gjejnë personin që kanë ëndërruar prej kaq kohësh. Në planin financiar perspektivat do jenë goxha të mira dhe buxheti do mbrohet fort nga planetët.

PESHQIT

Do jeni shumë karizmatikë sot ju të dashuruarit dhe do arrini të krijoni kurdoherë një ambient të ngrohtë pranë partnerit. Çdo çast do jetë i bukur. Beqarët do kenë mundësi për njohje të reja, por mirë është të mos nxitohen për asgjë. Financat do dini shumë mirë si t’i menaxhoni kështu që nuk do gjendeni në situata të sikletshme. Po vazhduat kështu edhe më tej shumë shpejt do pasuroheni.