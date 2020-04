DASHI

Ne tërësi lidhje juaj do jete e qete sot, por gjithsesi nuk duhet te tregoheni te palogjikshëm dhe te thoni fjale te pamenduara. Ashti siç është përmirësuar, ajo edhe mund te përkeqësohet sa hap e mbyll sytë. Beqaret do kenë me shume rase sot për njohje interesante dhe duhet t’i bëjnë sytë katër. Shpenzimet duhet t’i kontrolloni ne mënyrë qe te mos keni aspak probleme.

DEMI

Ka mundësi qe dita e sotme te jete rutine për ata qe kane një lidhje dhe ne shume momente do ndiheni keq. Mundohuni te flisni sa me hapur me atë qe keni ne krah dhe te provoni gjera te reja. Beqaret nuk do ndihen ende gati për lidhje dhe fale miqve nuk do e ndiejnë as mungesën e dikujt ne krah. Paratë do jene te mjaftueshme për te shlyer te gjitha faturat qe keni dhe për te bere edhe ndonjë shpenzim për qejf.

BINJAKET

Do jeni shume misterioze sot ju të dashuruarit dhe kjo mund te nxite keqkuptime te forta me partnerin. Po i mbajtët te fshehta, marrëdhënia me te do përkeqësimet edhe me shume. Beqaret nuk do jene aspak te bindur për te filluar një lidhje dhe do preferojnë te presin edhe pak kohe. Me paratë do jeni shume te kujdesshëm dhe për fatin e mire nuk do ndodhe asnjë lloj tronditjeje.

GAFORRJA

Çiftet do kalojnë një dite shume te vështirë gjate kësaj dite. Konfliktet me partnerin do jene te vazhdueshme madje dhe për gjerat me elementare. Beqaret do kenë dëshira te çmendura, por qe jo te gjitha do ju plotësohen. Gjithsesi e sotmja do jete dite me pozitive se e djeshmja. Planetët do ua mbrojnë sektorin e financave dhe nuk keni për te pasur asnjë tronditje.

LUANI

Sot nuk do ndiheni shume mire pranë partnerit tuaj dhe ne shume momente do debatoni ashpër me te. Do keni mendime te ndryshme për çdo gjë dhe nuk do ndiheni aspak te qete. Beqaret do flirtojnë me shume persona, por nuk do marrin prej asnjërit propozimet e pritura. Ne planin financiar asgjë nuk ka për te shkuar mire dhe po nuk patet ndihmën e te afërmve do rrënoheni komplet.

VIRGJERESHA

Ka rrezik ta teproni me xhelozinë sot ju te dashuruarit dhe kjo do sjelle probleme të mëdha në çift. Për asnjë moment nuk do jeni te qetë dhe nuk do i dëgjoni as këshillat e më të mëdhenjve. Beqaret do jene te pakujdesshëm dhe ka rrezik te joshin personat që nuk duhet. Plutoni do ju ndihmojë t’i menaxhoni shumë mirë financat dhe nuk do keni vështirësi. Të paktën diçka do ecë si duhet sot.

PESHORJA

Do ndiheni me te lirë për t’i shprehur ndjenjat sot dhe për ta bërë çdo moment fantastik. bashkëpunimi dhe harmonia mes jush dhe partnerit do jete e adhurueshme. Beqaret gjithashtu do jene disa takime interesante dhe mundet edhe te mendojnë menjëherë për një lidhje. Ne planin financiar Saturni do ju nxite te jeni me te kursyer dhe te mos shpenzoni shuma te mëdha.

AKREPI

Venusi do pozicionohet mirë në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do ju sigurojë një marrëdhënie shumë të ngrohtë me partnerin. Nuk do keni asgjë për çfarë të ankoheni. Beqaret do realizojnë disa takime shume te veçanta dhe do mund t’iu ngjallen shpresat për një lidhje se shpejti. Me financat do ju duhet te tregoni ende maturi e përkujdes te madh.

SHIGJETARI

Dielli do iu beje edhe me joshës dhe me guximtare ju te dashuruarve. Do tentoni edhe gjera te reja kështu qe do ndiheni përherë te plotësuar. Beqaret nuk duhet te përfitojnë nga mos vëmendja e dikujt për t’i bere për vete personin qe kane ne krah. Për financat kjo e sotmja ka për te qene një dite e zakonshme. Nuk do ketë përmirësime te mëdha, por as tronditje te forta.

BRICJAPI

Urani dhe Neptuni do bahen bashke sot dhe do ju sigurojnë një jete sentimentale fantastike ju te dashuruarve. Gjate gjithë kohës do ndiheni te përmbushur dhe nuk do keni shqetësime. Beqaret gjithashtu do kenë momente te privilegjuara kur do takojnë persona me shume vlera. Ne planin financiar nuk keni për te pasur probleme serioze kështu qe bëni kujdes.

UJORI

Ambienti ne jetën tuaj ne çift do jete goxha premtues sot. Venusi do ju ndihmoje ta shijoni çdo moment pranë partnerin dhe te dashuroheni gjithë kohës pa dorashka. Beqaret do kenë veçse disa takime te thjeshta pa ndonjë emocion te madh. Ende nuk ka ardhur koha qe ata te bëjnë ndryshime. buxheti mund te përmirësohet vetëm nëse ecni me plan dhe nuk i shmangeni disa rregullave baze.

PESHQIT

Dite shume harmonike ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do ndiheni aspak keq pranë partnerit, përkundrazi ai do iu mbaje ne pëllëmbe te dorës. Beqaret nuk do kenë nevoje te presin për te filluar lidhje sepse yjet do kenë menduar për çdo gjë sot. Për financat gjithashtu ambienti do jete goxha i favorshëm dhe mund te bëni edhe disa investime.