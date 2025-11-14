Kryeministri Edi Rama ka bërë një postim në rrjetet sociale duke shpërndarë fotoalbumin e vizitës së tij në Romë ku u zhvillua edhe mbledhja e parë ndërqeveritare Shqipëri-Itali. Kreu i qeverisë ka përsëritur se e enjtja ishte një ditë historike.
“Dhe me fotoalbumin nga Roma, në ditën historike të marrëdhënieve tona ndërkombëtare, ku u zhvillua dje mbledhja e parë e përbashkët mes qeverive të Shqipërisë dhe Italisë, ju uroj një ditë të mbarë”, tha Rama në Facebook.
Kryeministri Edi Rama dhe 11 ministrat e kabinetit të tij u pritën me një ceremoni zyrtare në Vila Doria Pamphili, rezidencë shekullore në Romë, nga homologia e tij italiane, Giorgia Meloni.
Pas ekzekutimit të himneve dhe një takimi kokë më kokë mes Ramës dhe Melonit, u bë edhe nënshkrimi i marrëveshjes mbi bashkëpunimin strategjik në fushat e kujdesit shëndetësor, energjisë, mjedisit, industrisë së sigurisë dhe mbrojtjes, menaxhimit të migracionit, arsimit, inovacionit, diasporës, transformimit ekonomik dhe rritjes së zgjuar.
Takimi mes dy kabineteve u zhvillua pa praninë e mediave, por u finalizua me nënshkrimin e 16 marrëveshjeve, memorandumeve dhe deklaratave.
Leave a Reply