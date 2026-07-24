Sot është një ditë e favorshme për vendime të rëndësishme, nisje të reja dhe zgjidhjen e çështjeve që kanë mbetur pezull. Sipas astrologut Jorgo Pulla, kalimi i Hënës në shenjën e Shigjetarit dhe dalja e Mërkurit nga retrograda krijojnë kushte pozitive për komunikimin, ekonominë, karrierën dhe marrëdhëniet.
Dashi
Një ditë shumë pozitive për ekonominë dhe karrierën. Mund të merrni vendime të rëndësishme ose të hidhni hapa të rinj profesionalë. Në dashuri priten zhvillime të favorshme, sidomos në marrëdhëniet me Peshoren.
Demi
Stabiliteti financiar dhe çështjet që lidhen me pronat janë në qendër të vëmendjes. Takimet e planifikuara më herët mund të sjellin rezultate pozitive. Kujdes nga keqkuptimet në jetën sentimentale.
Binjakët
Ofertat profesionale nuk do të mungojnë. Para se të pranoni një propozim të ri, analizoni me kujdes çdo detaj. Puna dhe përkushtimi juaj më në fund do të vlerësohen.
Gaforrja
Mërkuri në rrugën e drejtë ju ndihmon të zgjidhni çështje të mbetura pezull. Favorizohen takimet, bisedimet, ekonomia dhe projektet e reja. Është një nga ditët më të mira për të vepruar.
Luani
Pozicion i fortë në punë dhe karrierë. Mund të keni zhvillime të rëndësishme në bashkëpunime, investime apo role drejtuese. Edhe në dashuri priten surpriza të këndshme.
Virgjëresha
Lajme të mira dhe mundësi të reja, veçanërisht për të lindurit në dhjetëditëshin e tretë. Besojini intuitës dhe mos u ndikoni nga opinionet e të tjerëve.
Peshorja
Problemet financiare dhe çështjet që kanë mbetur pezull nisin të marrin zgjidhje. Periudhë e favorshme për karrierën, investimet dhe marrëdhëniet sentimentale.
Akrepi
Puna e bërë me përkushtim do të japë rezultatet e pritura. Favorizohen udhëtimet, ndryshimet profesionale dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike.
Shigjetari
Hëna në shenjën tuaj ju jep energji dhe besim. Favorizohen ndryshimet në punë, dokumentet, udhëtimet dhe projektet personale. Megjithatë, shmangni vendimet e nxituara.
Bricjapi
Një periudhë e mirë për të zgjidhur problemet e së kaluarës. Karriera dhe financat marrin zhvillime pozitive, ndërsa në dashuri mund të rikthehet qetësia.
Ujori
Një telefonatë ose ofertë pune mund të ndryshojë rrjedhën e ditës. Pas një periudhe të vështirë, vjen momenti i shpërblimit dhe i stabilitetit profesional.
Peshqit
Jeni ndër shenjat më të favorizuara të ditës. Mund të realizoni një dëshirë të rëndësishme në punë, familje ose dashuri. Favorizohen surprizat e bukura dhe nisjet e reja.
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