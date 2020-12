Mëngjesi i sotëm do të paraqitet me kthjellime, por duke ju afruar mesditës vranësirat bëhen të dukshme në zonat veriore dhe juglindore të Shqipërisë duke lënë gjysmën perëndimore me kthjellime.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit mbeten kostante në mëngjes por ulen lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -1°C deri në 15°C.