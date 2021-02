Sipas MeteoAlb: Shqiperia mbetet ne mbizoterimin e kthjellimeve dhe kalimeve te pakta te vranesirave deri ne oret e pasdites. Ndersa gjate pasdites dhe mbremjes vranesirat do te behen gradualisht me te dukshme ne zonat malore.

Temperaturat e ajrit do te VIJOJNE te rriten ne mengjes dhe mesdite duke luhatur vlerat ditore nga -8°C deri në 12°C.

Era do fryjë e lehte ne toke dhe mesatare ne det me shpejtesi 30 km/h nga drejtimi Verior duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë.

Kosova

Kosova paraqitet me reshje te pakta debore ne zonat Lindore gjate oreve te mengjesit. POR ne oret ne vijim vransirat do te largohen gradualisht nga pjesa me e madhe e kosoves.

Maqedonia e Veriut

Pjesa e par e dites do te jete me kthjellime dhe vranesira te pakta, KU me te dukshem do te jene ne zonat Veriore duke krijuar mundesi per rreshje te pakta.

POR ne pjesen e dyte te dites parashikohet qe vranesirat te largohen dhe tu lene vendin kthjellimeve ne MV.

g.kosovari