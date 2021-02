Sipas MeteoAlb: Dita nis me mot të kthjellët në të gjithë territorin shqiptar. Parashikohet që edhe pasditja të vijojë në të njëjtat kushte tamosferike për zonat bregdetare POR vranësira kalimtare do ketë në zonën e ulët dhe atë malore.

Temperaturat e ajrit rriten lehtë në mengje por mbeten të pandryshuara në mesditë duke bërë që vlerat ditore të luhaten nga -1°C deri në 19°C. Era do fryjë e lehtë me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Verior duke krijuar në det dallgëzim 2 ballë.

Kosova

Pjesa e parë e ditës do të paraqitet me kthjellime dhe vranësira të lehta. Parashikohet që edhe pjesa tjetër e ditës të vijojë në të njëjtat kushte

atmosferike.

Maqedonia e Veriut

MV sot gjatë gjithë ditës do të PARAQITET me kthjellime. Përjashtim bëjnë zonat lindore të cilat pas mesditës do kenë kalime vranësirash.

