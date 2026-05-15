Në Ditën Ndërkombëtare të Familjes, ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, në një bashkëbisedim sot në 15 maj me familjet kujdestare dhe birësuese në Shtëpinë e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, vlerësoi rolin e pazëvendësueshëm të familjes në mirërritjen e fëmijëve dhe nismat që qeveria shqiptare po ndërmerr për forcimin e mbrojtjes sociale dhe kujdesit alternativ, me fokus fëmijën dhe rritjen e tij në një mjedis familjar të sigurt e të dashur.
“Familja është themeli i shoqërisë. Fëmijët janë pasuria jonë dhe çdo fëmijë meriton të rritet në një familje. Në një familje që jep dashuri, siguri dhe mbrojtje. Dhe kur është e pamundur që familja biologjike ta japë këtë mbështetje, është detyra jonë si shoqëri dhe institucion që t’i ofrojmë një familje, prandaj edhe familjet kujdestare dhe birësuese kanë një rol të veçantë në këtë drejtim”, u shpreh ministrja Sala.
Me fokus familjen dhe rëndësinë e saj në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve, ministrja Sala solli në vëmendje politikat për fuqizimin dhe mbështetjen e familjes biologjike, ndërgjegjësimin e shoqërisë për birësimin, forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, mbështetjen sociale për fëmijët dhe familjet, si dhe promovimin e kujdestarisë alternative për fëmijët në risk dhe jashtë kujdesit prindëror.
Ministrja theksoi rëndësinë e Ligjit të ri “Për Kujdesin Alternativ në Familje”, i cili krijon një mekanizëm të ri mbështetës për familjet kujdestare, duke i fuqizuar ato si alternativa më e mirë për rritjen e fëmijëve jashtë kujdesit prindëror. Ky ligj do të mbështesë financiarisht rreth 150 familje kujdestare profesionale, të cilat do të mirëpresin dhe kujdesen për rreth 150 fëmijë në ambientet e tyre familjare.
