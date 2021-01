Nga Artur Ajazi

Në pothuajse të gjitha takimet e saj elektorale, (jo me të rinjtë e Jalës)Monika Kryemadhi po i ripërsërit dhe po e vë theksin vazhdimisht tek “nevoja për ndryshim”. Në takimin e saj me “të rinjtë” e Vorës, pasi ka bërë një rezyme të situatës politike, duke sulmuar kuturru qeverinë, kryeministrin, “mungesën e aftësive për menaxhimin e krizave nga kjo qeveri”, ka theksuar nevojën e votës për LSI-në.

Sipas saj “dita e 25 Prillit do të jetë jo vetëm dita e votimit, por edhe dita e ndryshimit”. Kryetarja e lësëistëve të mbetur akoma në atë parti, ka kërkuar votën e vorakëve për të “larguar përfundimisht varfërinë, korrupsionin, krimin e organizuar, për të mposhtur krizën e tërmetit dhe pandeminë”. Në fakt Monika si në të gjitha takimet e saj (duke mos përjashtuar Belëshin) ka kërkuar me “ejvalla” votën dhe vetëm votën, për të “rrëzuar Ramën dhe qeverisjen e tij”. Por një gjë nuk u ka shpjeguar “të rinjve” kryetarja e lësëistëve, rrugën dhe nevojën për “ndryshim” Shqipëria do ta gjejë duke votuar partinë e saj ? Do të ishte mirë që kryetarja e një prej partive të akuzuara publikisht për blerje votash, (pa përmendur të tjerat) tu tregonte “të rinjve” çfarë bëri ajo dhe Ilir Meta sa ishin në qeverisje për “ndryshimin e madh”, do të ishte mirë tu tregonte atyre përse duhej të votojnë njeriun që ka 30 vjet në pushtet, dhe që ka fituar shumë nga aferat dhe akrobacirat?

Monika , dita e 25 Prillit vërtetë do të jetë dita e votimit dhe dita e ndryshimit, por jo me ju dhe Ilirin, jo me ju dhe Lulzimin, jo me ju dhe Doktorin, jo me ju dhe “bllokun”, jo me ju që erdhët me xhaketa doku dhe sot jeni bërë me pasuri marramendëse, jo me ju që jetoni në luks si në përralla dhe që kujtoni se keni lindur vetëm për të qenë në pushtet. Monika, dita e votimit dhe e ndryshimit, do të bëjë “qilizëm” kësaj here në politikë, ndaj mos mbaj shpresë se rinia dhe gjithë populli, do tu japë votë atyre që po plaken në zyrat e partive. Por më kryesore mbetet “meraku” që ka kryetarja e lësëistëve për “ndonjë bashkëpunim me socialistët pas 25 Prillit”. Vërtetë e beson ti Monika, se Edi Rama do të ketë nevojë “ti shtrijë dorën LSI-së për të bashkëqeverisur” ? Në rast se e beson je naive, në rast se e ripërsërit për diversion, nuk je fare e zgjuar.

Edi Rama e ka fshirë nga memorja çdo mendim dhe çdo ide, që lidhet me bashkëqeverisjen me ju, aq më tepër që nga sondazhet dhe kalkulimet e sakta, rezulton se PS e vetme merr jo 74, por 85 mandate të pastra deputeti në 25 Prill. Dita e votimit dhe dita e ndryshimit për çdo shqiptar është një dhe e pandarë, pasi në këto votime ndryshe nga të tjerat, do të marrin rrugë shumë gjëra të lëna përgjysëm, nga ato politike, sociale, ekonomike, financiare, por mbi të gjitha pas asaj dite, do të jetë çliruar përfundimisht nga “prangosja” skena politike. E vjetra (ku je edhe ti, Luli, Iliri, Saliu, etj) do të përmbyset Monika, një jetë e re do të rilindë përmes votës së lirë, pasi e ardhmja u takon atyre që guxuan, ndërtuan, dhe shëruan “plagët” e krizave në Shqipëri.