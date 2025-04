Për ditën e sotme (15 prill) vendi ynë do të ndikohet nga kushte të atmosferike relativisht të paqëndrueshme, për shkak të masave ajrore të lagështa me origjinë jugperëndimore.

Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe alternime kthjellimesh. Vranësirat e dendura do të shoqërohen me reshje shiu lokale dhe intensitet të ulët në një pjesë të madhe të vendit.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 10 m/s, ndërsa në lugina dhe bregdet do të fitojë shpejtësi 22 m/s, e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 3-5 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore 9 deri 24°C;

Në zonat e ulëta 9 deri 28°C;

Dhe në bregdet 10 deri 26°C.