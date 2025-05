Ditën e sotme (22 maj) vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura duke filluar në orët e paradites dhe kryesisht gjatë orëve të mesditës mot me kthjellime e alternime vranësirash kalimtare mesatare deri të dendura.

Pritet prezencë e reshjeve të shiut me intensitet të ulët që në orët e para të ditës në një pjesë të madhe të territorit. Në zonën e veriperëndimit dhe pjesërisht qendër, reshjet do të jenë në periudha afatshkurtra në formën e shtrëngatave, duke u ndërprerë më pas në të gjithë territorin.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s ndërsa në lugina dhe bregdet ka fituar shpejtësi 16 m/s, e shoqëruar me valëzimin në detet Adriatik e Jon të forcës 2-3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore 7 deri 20 °C;

Në zonat e ulëta 9 deri 23 °C;

Dhe në bregdet 13 deri 25 °C.