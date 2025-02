Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime të herëpasherëshme dhe vranësira të cilat do të pasohen me reshje shiu me intensitet të ulët e lokalisht mesatar, kryesisht në jug të vendit, po ashtu reshje dëbore në relievet e larta malore në veri e lindje.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-juglindje me shpejtësi mesatare 7m/s, ndërsa në lugina dhe bregdet do të arrijë shpejtesi 11m/s e shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore -5 deri 6°C;

Në zonat e ulëta -2 deri 11°C;

Dhe në bregdet 3 deri 12°C.