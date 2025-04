Për ditën e sotme (21 prill) vendi ynë do të ndikohet nga të njëjtat kushte atmosferike. Moti parashikohet fillimisht me kthjellime e gradualisht në orët e mesditës shtim vranësirash mesatare deri të dendura në një pjesë të madhe të territorit.

Prej orëve të mesditës deri në orët e pasdites vonë në një pjesë të madhe të vendit priten reshje shiu me intensitet të ulët. Në relievet kodrinore – malore në periudha afatshkurtra këto reshje do të jenë në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare 5 m/s, ndërsa në lugina dhe bregdet do të fitojë shpejtësi 10 m/s, e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore 10 deri 22°C;

Në zonat e ulëta 11 deri 26°C;

Dhe në bregdet 13 deri 25°C.