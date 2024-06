Rrymat ajrore të paqëndrueshme atlantike po ndikojnë gadishullin e Ballkanit duke sjellë mot të paqëndrueshëm.

E Martë 25 Qershor 2024

Në vendin tonë moti do të jetë me vranësira mesatare të pasuara nga reshje shiu lokale. Era do të fryjë me drejtim veriperëndim (NW) me shpejtësi 8 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forces 4 me lartësi vale 0,4-0,8 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

– Zonat malore 16/30°C

– Zonat e ulëta 18/34°C

– Zonat bregdetare 21/32°C

Kosova për dt. 25 Qershor 2024 do të ketë vranësira dhe reshje shiu lokale. Temperaturat do të regjistrojnë vlera nga 16°C –17°C në mëngjes deri në 30°C –32°C gradë Celsius në mesditë.

E Mërkurë 26 Qershor 2024

Në vendin tonë moti do të jetë me vranësira mesatare të pasuara nga reshje shiu dhe rrebeshe në mesditë. Era do të fryjë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 8 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forces 4 me lartësi vale 0,4-0,8 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

– Zonat malore 16/33°C

– Zonat e ulëta 18/37°C

– Zonat bregdetare 22/36°C

Meteorologe: Rezarta Xhakollari