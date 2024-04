Anticikloni afrikan vijon të ushtrojë aktivitetin e tij në kontinentin Europian duke u zhvendosur drejt juglindjes së Europës.

E Hënë, 08 Prill 2024

Në vendin tonë moti do të jetë me diell dhe vranësira të pakta. Era do të fryjë me drejtim veriperëndim (NW) me shpejtësi78 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forces 3 me lartësi vale 0,5-1,0 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

– Zonat malore 8/29°C

– Zonat e ulëta 8/30°C

– Zonat bregdetare 12/25°C

Kosovë

Kosova për dt. 08 Prill 2024 do të ketë kthjellime dhe vranësira të pakta. Temperaturat do të regjistrojnë vlera nga 8°C – 10°C në mëngjes deri në 20°C –21°C gradë Celsius në mesditë.

E Martë, 09 Prill 2024

Në vendin tonë moti do të jetë me diell dhe vranësira të pakta. Era do të fryjë me drejtim veriperëndim (NW) me shpejtësi8 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forces 3 me lartësi vale 0,5-1,0 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

– Zonat malore 6/23°C

– Zonat e ulëta 8/28°C

– Zonat bregdetare 10/24°C

Meteorologe: Rezarta Xhakollari