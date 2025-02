Ditën e sotme (17 shkurt) vendi ynë do të ketë mot kryesisht të paqëndrueshëm, me intervale afatshkurtra me diell dhe vranësira të cilat do të pasohen me reshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit gjatë orëve të mesditës e pasdites.

Në relievet e larta malore në lindje priten reshje dëbore me intesitet të ulët. Era do të fryjë e lehtë nga kuadrati i veriut, me shpejtësi deri 6m/s, ndërsa në zonat luginore dhe bregdet do të arrijë shpejtësi 12m/s, e shoqëruar me valëzim në dete të forcës 2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore -1 deri 8°C;

Në zonat e ulëta 2 deri 15°C;

Dhe në bregdet 5 deri 16°C.