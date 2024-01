Presidenti Bajram Begaj ka reaguar sot në Ditën e Përkujtimit të Holokaustit. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i shtetit përcjell mesazhin e reflektimit për “miliona njerëz që u persekutuan dhe u zhdukën në një prej periudhave më të errëta të njerëzimit”.

Ai ndjehet krenar për vlerat e popullit shqiptar, i cili kurrë nuk bëri kompromis në mbrojtjen e kauzës së humanizmit dhe apelon për të kundërshtuar urrejtjen dhe diskriminimin në dëm të njerëzimit.

“Krenar për vlerat e popullit shqiptar, i cili kurrë nuk bëri kompromis as edhe me jetën e tij në mbrojtjen e kauzës së humanizmit. Le të na shërbejnë historitë e tyre që të kundërshtojmë me vendosmëri urrejtjen, diskriminimin dhe çdo padrejtësi tjetër në dëm të njerëzimit”, shkruan Begaj.

/a.d