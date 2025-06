“Besoj se duhet të jeni po aq serioz, saç janë këta që kanë ardhur”, u tha Xhafaj gazetarëve në hyrje të selisë së PS.

“Unë nuk do bëj mësim dhe ata nuk janë nxënës, janë kolegë të mitë dhe siç ndodh në çdo punë tjetër, dikush që ka një eksperiencë më para mundohet t’ua transmetojë kolegëve. Në mënyrë metaforike është kënaqësia për mua që do të takohem me kolegët e mi që do të ndaj 4 vite në seancë parlamentare”, shtoi ai më tej.

“Kam disa, por do t’ua jap atyre”, u përgjigj Xhafaj kur u pyet nëse ka një mesazh për të përcjellë për deputetët e rinj.

Për mediat kanë folur edhe dy nga deputetet më të reja, ajo e qarkut Fier, Zegjine Caushi dhe Marjana Koçeku, e njohur si “Neomalësorja”, e cila doli fituese nga lista e PS në qarkun e Shkodrës.

“Ditën e parë të shkollës, jo s’mund ta quajmë shkollë është thjesht një trajnim”, u tha Çaushi gazetarëve, të cilët kërkuan të mësonin nëse ishte entuziaste që po rikthehej në shkollë.

E pyetur se cili është lektori i saj i preferuar, ligjvënësja e qarkut Fier u përgjigj duke thënë: “Të gjithë janë shumë të mirë. S’kemi një të preferuar. Që nga kryeministri që ishte i pari e deri tek i fundit”.

Ndërkohë Koçeku deklaroi: “Është akademi dhe kam kënaqësi me qenë pjesë”. Pyetjes mbi lektorin e preferuar, ajo iu përgjigj: “Për mua janë të gjithë të barabartë”. (A2 Televizion)