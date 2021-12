Dashi

Do të jeni nën ndikimin negativ të yjeve. Rrezikoni që të përfshiheni në polemika të cilat do të shtrihen në çdo fushë, si në atë të ndjenjave edhe në sektorin profesional.

Demi

Kjo e shtunë parashikohet të jetë një periudhë rikuperimi pozitiv, për të gjithë sektorët. Duhet të mundoheni që të qëndroni larg kritikave lidhur me problemet e mbetura pa zgjidhje.

Binjaket

Ndikimi i Saturnit, do të vendosë në diskutim një sërë ekuilibrash të brendshëm në këtë ditë Krishtlindjesh. Megjithatë parashikohet një rikuperim i lehtë në marredheniet personale.

Gaforrja

Mund të vendosni të përqendroheni në objektivat tuaja personal, duke vendosur në plan të parë dëshirat tuaja. Gjithashtu duhet të mundoheni të largoni njerëz dhe situata negative nga situata juaj.

Luani

Parashikohet një situatë astrologjike jo shume e favorshme. Pakënaqësi të shumta, të cilat do të jenë të shtrira në të gjithë sektorët e jetës.

Virgjeresha

Mund të pësoni një rënie të lehtë, si pasojë e ndikimit negativ të Hënës gjatë ditës. Ndërsa nga pikëpamja sentimentale, mund të ketë rikuperim intensiteti dhe bashkëpunimi me partnerin/en.

Peshorja

Do të ndjeni nevojën për tu kthyer në lojë, në këtë ditë Krishtlindjesh. Nën ndikimin e yjeve, sfera sentimentale dhe familjare do të shkëlqejnë.

Akrepi

Ky 25 dhjetor do të jetë i mbushur me pozitivitet dhe fati do të jetë i shtrirë në të gjithë sektorët, si të sferës profesionale edhe të asaj sentimentale. Do të mbyllni me sukses disa projekte vërtetë të rëndësishme.

Shigjetari

Dita sot do të jetë vërtetë pozitive, pavarësisht një sërë vështirësish të lidhura me botën profesionale dhe atë të ndjenjave. Në fund të ditës, do të ndiheni të lehtësuar.

Bricjapi

Do të gjeni një periudhë ideale për realizimin e projekteve të reja, nën ndikimin pozitiv të yjeve në fushën familjare, sentimentale dhe profesionale.

Ujori

Kjo ditë nuk do të jetë aspak e favorshme për të lindurit e kësaj shenje. Do të përballeni me një sërë kritikash lidhur me veprimet tuaja gjatë javëve të lëna pas. Mundohuni që të përqendroheni më shumë në rikuperimin psiko-fizik.

Peshqit

Mund ta lini veten të lirë të përfshiheni sentimentalist në një eksperiencë të re. Me afrimin e vitit të ri, parashikohen mundësi të shkëlqyera në sferën profesionale.