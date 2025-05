Dita e Evropës shënohet çdo 9 maj si një simbolikë që feston paqen dhe unitetin në Evropë. Bashkimi Evropian filloi të festonte Ditën e Evropës në përkujtim të Deklaratës së Schumanit të vitit 1950, e cila propozoi për herë të parë Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe Çelikut , duke bërë që disa ta quajnë atë “Dita e Schumanit” ose “Dita e Evropës së Bashkuar” .

Në kuadër të kësaj dite simbolike, presidenti Bajram Begaj përcolli urimet dhe theksoi rëndësinë e lidhjes së Shqipërisë me Evropën, duke ndarë me të vlerat e paqes, solidaritetit dhe unitetit.

“Sot ne festojmë ditën e Evropës, të cilës i përkasim gjeografikisht e shpirtërisht dhe me të cilën ndajmë të njëjtat vlera të paqes, solidaritetit dhe unitetit. Integrimi ynë në Evropën e Bashkuar është i sigurt dhe i pakthyeshëm”, shkruan Begaj.

Edhe kryeministri Edi Rama u shpreh se në këtë ditë Shqipëria është më pranë familjes evropiane se kurrë, me hapjen e 24 kapitujve në negociatave për anëtarësim.

“Sot në Ditën e Evropës Bashkimi Evropian konfirmon ritmin e shpejtë të anëtarësimit të Shqipërisë në Familjen e Bashkuar Evropiane dhe zyrtarizon çeljen e negociatave për Grupkapitujt 3 – “Konkurueshmëria dhe Rritja Gjithëpërfshirëse”, duke lajmëruar mbajtjen e Konferencës së Pestë Ndërqeveritare me Shqipërinë më 22 Maj 2025, në Bruksel. Tanimë kemi hapur 24 kapituj dhe mbeten për t’u hapur edhe 11 të tjerë, me punë e shpresë brenda 2025. Asgjë dhe askush nuk do ta ndalë dot më fatin evropian të shqiptarëve”, shkruan Rama.